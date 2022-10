Andrea Damante, ecco come Giulia De Lellis ha reagito ai tradimenti: «Mi ha spaccato tutta la casa»

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non è finita nel migliore dei modi. E stavolta, a confessarlo è stato lo stesso Damante, ex tronista di Uomini e Donne, che è stato ospite della terza puntata di Emigratis - La resa dei conti, programma che va in onda su Canale 5, condotto da Pio e Amedeo.

I due comici hanno raggiunto Andrea Damante a Miami, dove spesso si reca per il suo lavoro da deejay, e hanno inevitabilmente posto l'attenzione della chiaccherata sulla relazione con Giulia De Lellis e sui retroscena dei tradimenti.

Cosa ha raccontato

Andrea Damante si è aperto per la prima volta pubblicamente, confessando la verità sulla fine della relazione con Giulia De Lellis. «È vero che ti facevi le amiche?», hanno chiesto Pio e Amedeo alludendo alla storia dei tradimenti, tanto discussa sui social che addirittura l'influencer ed ex corteggiatrice ha scritto su un libro dal titolo “Le corna stanno bene su tutto…ma io stavo meglio senza».

«Oddio no, le amiche no», ha risposto Damante con onestà. Il deejay ha poi raccontato come la De Lellis è venuta a conoscenza dei tradimenti: «Come ha sgamato tutto? Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer. Se mi scambiavo cose private con queste ragazze? No macché no questo no! Ora non mi ricordo cosa scrivevo in quei messaggi di preciso, è passato del tempo dai».

Poi ha aggiunto ridendo: «Mi ha spaccato tutta la casa è successo un casino. Sì ha spaccato tutto, ha sclerato di brutto. Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte».

