Giulia De Lellis, nozze in vista con Carlo Beretta? «Sono molto preoccupata...». Cosa ha detto

Giulia De Lellis convolerà a nozze con Carlo Beretta? In molti sognano il giorno in cui l'influencer sposarà Carlo, vista la relazione solida che prosegue. Sembra che Beretta sia già pronto a fare il grande passo. In una serie di Instagram Stories Giulia ha rivelato di aver fatto con il fidanzato dei discorsi interessanti a riguardo dopo aver partecipato al matrimonio della fashion blogger Elen Ellis con l’ingegnere Stefano Quaglieri. «Sono molto preoccupata perché Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio. Ha iniziato a fare discorsi strani, onestamente non volevo che lui…diciamo che gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco».

Ma la stessa influencer ha poi frenato l'entusiasm dei follower: «Tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, dobbiamo prima sistemare le cose della casa…». E, ad aiutarla, c'è la mancata presa del bouquet. Il compagno della De Lellis ha tenuto a specificare che, fortunatamente, l’influencer non si è aggiudicata il bouquet lanciato dalla sposa. Difatti, il bouquet è stato preso dall’attrice Ludovica Bizzaglia. «Carlo sperava mi cadesse in testa…ti sei salvato pure a questo giro!» ha aggiunto De Lellis.

La stessa Giulia ha fatto chiarezza di recente sulla presunta crisi col fidanzato: nulla di vero, la love story procede a gonfie vele. L’influencer e ex di Andrea Damante ha tenuto a specificare, in barba alle malelingue, che il motivo per cui Carlo era sparito per giorni dal suo profilo è legato alla sua riservatezza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA