Chiara Ferragni, barca rotta in mezzo al mare in Grecia: «Siamo nel nulla, dannazione...»

Vacanza con imprevisto per Chiara Ferragni. Dopo una full immersion nell'haute couture con la Paris Fashion Week, l'influencer si concede un po' di meritato riposo al largo della Grecia. Un breve soggiorno insieme agli amici di sempre prima di partire ad agosto con Fedez e i due bimbi, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni bloccata in Grecia: «Siamo da tre ore in questa barca in mezzo al nulla»

Arrivati all'aeroporto di Atene, la comitiva sale su una barca alla volta di Hydra, un piccolo paradiso a circa un'ora e mezza dalla capitale, affacciato sul golfo Saronico tra Poros e Spetses davanti alla costa del Peloponneso.

Tutto sembra procede per il meglio quando l'imbarcazione a un certo punto si rompe e il gruppo si ritrova bloccato senza possibilità alcuna di arrivare a destinazione. «Ragazzi ci si è rotta una barca. Stiamo cercando di ancorare da qualche parte, aspettando che arrivi un taxi boat» racconta Chiara Ferragni, che tenta di coprirsi per il gran vento con il cappuccio della felpa. «Un viaggio che doveva essere di un'ora e mezza... siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione». Riusciranno i nostri eroi ad arrivare a destinazione?

