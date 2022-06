Giulia De Lellis, positiva al covid per la seconda volta, ma in modo più grave: «Le ultime 24 peggiori della mia vita»

Giulia De Lellis è nuovamente positiva al covid. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha nuovamente contratto il virus, a distanza di poco tempo dalla prima volta. Ma in forma diversa, come spiega lei stessa su Instagram: «Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita! Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva» scrive a corredo di una foto con solo un piatto e dei crostini.

Giulia non ha nascosto di stare molto male, non si aspettava di avere sintomi così forti. Non ha spiegato nei dettagli cosa abbia, ma dalle foto pubblicate, sembra che abbia i sintomi delle ultime che colpiscono che colpiscono lo stomaco. Ha specificato infatti che quello in foto era il suo primo pasto dopo due giorni di digiuno. I numerosi follower dell'influencer attendono news, speranzosi di rivederla presto attiva sui social.

Soltanto cinque mesi fa, Giulia è risultata di nuovo positiva. Era gennaio 2022 infatti quando ha annunciato che avrebbe passato il compleanno da sola proprio a causa del Coronavirus. E, quella convalescenza l'aveva costretta a recarsi in ospedale a causa dell’asma in peggioramento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 20:54

