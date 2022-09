Adam Levine e i presunti tradimenti alla moglie, Shaquille O'Neal lo difende: «È un bravo ragazzo»

di Redazione web

In sostegno di Adam Levine, cantante dei Maroon 5, scende in campo niente di meno che una ex stella del basket Nba, come Shaquille O'Neal. Levine è finito nella bufera del web a causa di un post video-confessione di Sumner Stroh, una modella 23enne con milioni di followers, che ha dichiarato di aver avuto una relazione lunga un anno. Parole che hanno scatenato le ire di Nehati Prinsloo, moglie del cantante dal 2014 e prossima a dare alla luce il loro terzo figlio. Ma perché Shaquille O'Neal ha pubblicamento difeso Levine?

Totti e Ilary, niente accordo con i legali: si va verso lo scontro in tribunale

Concerto a Las Vegas

Il frontman dei Maroon 5 deve esibirsi in un concerto a Las Vegas, organizzato proprio dall'ex-cestista che a Tmz ha lodato le qualità di Adam Levine, sempre pronto ad offrire il suo contributo per partecipare ad attività di beneficenza per i bambini bisognosi. I Maroon 5, infatti, si esibiranno al galà annuale di raccolta fondi della Shaquille O'Neal Foundation, un evento per cui lo sportivo va particolarmente fiero e non ha dubbi che Adam Levine sia un «bravo ragazzo. Non è mio compito giudicare se abbia fatto o meno qualcosa, ma l'importante è quello che fa per i bambini».

Alec Baldwin, non c'è pace per l'attore: ora rischia di essere incriminato per la tragedia sul set di Rush

Adam Levine meme

Nel frattempo il cantante è divenuto un meme. O meglio i messaggi che avrebbe scambiato via chat con la modella ed altre donne, sono finiti in pasto al web ed i vari screenshot fatti dalla donne con cui avrebbe flirtato per sua stessa ammissione, ma senza avere relazioni fisiche, hanno dato vita ai meme.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA