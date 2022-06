La sposa spende il budget delle nozze per avere Topolino e Minnie (al posto del buffet)

Dimenticarsi degli ospiti nel giorno delle proprie nozze è un atto di grande scoresia, eppure è quanto è successo negli States a una sposa che al proprio matrimonio ha speso oltre 5.000 euro per l'intrattenimento, rinunciando al buffet.

Sposa spende il budget del matrimonio per avere Topolino e Minnie alle nozze anziché per il buffet

Grande fan del mondo Disney, la donna, 28 anni, ha pensato bene di investire il budget originariamente destinato al pranzo di nozze per invitare Topolino e Minnie. Come ha dichiarato a Reddit, la sposa era convinta che il suo matrimonio fosse «perfetto», ma ha iniziato a pensare che i suoi ospiti non fossero dello stesso parere quando sua zia ha scritto su Facebook quanto fosse «delusa» dall'evento.

A indisporre la parente e il resto degli invitati sarebbe stata la totale assenza di catering, sostituito dalla partecipazione di Mickey Mouse e consorte, special guest della giornata. La loro apparizione, prevista in due sessioni da 30 minuti ciascuna, sarebbe costata alla sposa la bellezza di 5.500 dollari (circa 5.100 euro).

«Io e il mio fidanzato ci siamo sposati due mesi fa e abbiamo avuto il nostro matrimonio da sogno. Tutto era perfetto, e intendo tutto. I miei genitori e i suoi genitori ci hanno aiutato a pagare una grande fetta del matrimonio in modo da essere senza debiti e siamo così eternamente grati per questo» ha scritto la coppia sui social. «Tuttavia, circa un mese e mezzo fa mia zia ha iniziato a postare su Facebook quanto fosse rimasta delusa da tutto il calvario, e alcuni ospiti si sono schierati con lei».

«Il problema [di mia zia] riguardava la nostra decisione di non avere offerto servizi di catering o servizi di bar al nostro matrimonio» ha proseguito la coppia, che candidamente si è giustificata con gli invitati dichiarando il proprio amore per il mondo Disney. «Io e il mio fidanzato siamo grandi fan della Disney e viaggiamo a Disney World il più possibile durante tutto l'anno. Disney è una parte così importante non solo di noi ma anche del nostro matrimonio». Per questa ragione, trattandosi di scegliere, marito e moglie hanno preferito reprimere i morsi della fame e spendere la cifra che i loro genitori avevano stanziato per il catering per una doppia apparizione dei due personaggi, durante il loro primo ballo e nelle foto di nozze.

La sposa ha fatto notare come vicino alla cerimonia ci fossero molte strutture ricettive dove gli ospiti avrebbero potuto mangiare a proprie spese. I genitori degli sposi si sono dimostrati molto comprensivi, ma non si può dire lo stesso del resto degli invitati, che hanno trovato inconcepibile l'idea di dover sborsare dei soldi per non rimanere digiuni.

«Un ospite a un matrimonio non dovrebbe pagare per la propria cena» ha commentato sui social un invitato. «Se non potevi permetterti il matrimonio che volevi, che avrebbe dovuto includere il catering per i tuoi ospiti, avresti dovuto ridimensionare o tagliare le spese da qualche altra parte» ha scritto un altro. Come si dice, questione di priorità.

