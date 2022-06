Il protocollo di corte detta regole molto severe per quanto riguarda il menù dei reali. Ci sono cibi che sono interdetti a palazzo come i frutti di mare, considerati pericolosi, e altri a cui invece la regina Elisabetta ha libero accesso, come dolci e alcolici.

Regina Elisabetta, lo snack che tiene nella sua stanza per lo spuntino di mezzanotte

Quello però che forse non tutti sanno è che la sovrana tiene nella propria camera da letto alcuni snack per il suo spuntino di mezzanotte. L'ex chef della regina Darren McGrady ha rivelato che quando Elisabetta voleva mangiare qualcosa in tarda notte non si disturbava a chiamare i cuochi di palazzo, ma si serviva direttamente da sola.

«Nella sua stanza c'era un'alzata di frutta e alcuni dei suoi cioccolatini preferiti, in caso avesse voluto uno spuntino nella notte» ha raccontato lo chef, che ha anche rivelato delle abitudini alimentari di Harry e William, a cui invece non era consentito mangiare fuori pasto, e di Diana, che durante l'ora del tè prediligeva il caffè.

A differenza della defunta principessa, la regina invece ha sempre adorato il tè pomeridiano. «Se fossimo a Buckingham Palace e lei fosse da sola per il tè, o se avesse invitato il principe William a unirsi a lei, o se avesse una festa in giardino per 6.000 persone o anche se fosse sulla Royal Britannia in Australia», Elisabetta prenderebbe sempre e comunque del tè. «Direi che è probabilmente uno dei suoi piatti preferiti. Certamente quando ero lì, ovunque si trovasse nel mondo si sedeva religiosamente per il tè».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Giugno 2022, 20:53

