Amanda scappa dalla setta dell'incesto: «Ai bambini mancavano le orecchie, ma pensavamo fosse normale»

Amanda è una giovane donna che è riuscita a sfuggire ad una setta religiosa che aveva fatto dell'incesto il suo culto principale. Si tratta della Davis County Cooperative Society, situata in Bountiful, Utah, in America, ed è una setta poligama conosciuta anche con il soprannome 'The Order'. La ragazza ha confessato, ospite di un podcaster americano, che la terza moglie di suo papà è in realtà la sua sorellastra e che se avesse continuato a vivere in quella setta sarebbe stata costretta a sposare un parente.



«Ai bambini mancavano le orecchie, ma pensavamo che fosse normale», ha raccontato la donna, spiegando che le persone con cui è cresciuta strappavano pagine dai libri di scienze per non dover giustificare le malformazioni tra consanguinei.

La setta incestuosa

Uno dei membri della famiglia più longeva della setta, John Daniel Kingston, fu condannato al carcere nel 1999, dopo aver costretto la figlia allora sedicenne a sposare suo fratello, e averla poi picchiata con una cintura quando era fuggita dal matrimonio incestuoso.

«Finora abbiamo avuto solo tre leader», ha spiegato Amanda al podcaster Andrew Gold, come riporta il DailyStar. Erano tutti uomini della famiglia Kingston. Il secondo, John Ortell Kingston, era il nonno di Amanda.



I problemi dell'incesto

