Regina Elisabetta, il feretro arrivato a Westminster Hall. La folla a Carlo: «God save the King». C'è anche Meghan

I prossimi quattro giorni e cinque notti saranno quelli del lungo addio del Regno Unito - e de mondo intero - alla regina Elisabetta. Nel pomeriggio il feretro della defunta sovrana è stato trasferito da Buckingham Palace, dove è rimasto per la notte, alla Westminster Hall, dove verrà allestita la camera ardente di quattro giorni. I principi William e Harry e il re Carlo III accompagneranno il corteo a piedi fino a Westminster.

Il feretro di Elisabetta II, partito da Buckingham Palace in solenne corteo per l'ultimo addio a Londra, ha raggiunto Westminster Hall, portata a spalla da un picchetto della Guardia Reale dove sarà esposto all'omaggio popolare per 4 giorni, prima dei funerali di Stato di lunedì 19 settembre. Le porte saranno aperte all'afflusso del pubblico, mentre migliaia e migliaia di persone sono già in attesa da ore in coda, dopo un breve rito di suffragio celebrato nella sala - alla presenza dei reali e di ospiti d'onore - dall'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e dal rettore dell'abbazia di Westminster.

Il rito, breve quanto toccante, è durato una ventina di minuti in tutto. E si è chiuso con la scena della deposizione finale del vessillo personale di Elisabetta II, con le iniziali cucite in oro su sfondo rosso, deposto da due Royal Guards della sua scorta ai piedi della bara: con un genuflessione, seguita dal saluto militare. In precedenza, fra il canto di alcuni inni sacri intonato da un coro di adulti e uno di bambini, l'arcivescovo Welby aveva ricordato «la fede in Dio» della sovrana scomparsa, richiamando l'orizzonte di una vita oltre la morte. Mentre il rettore dell'abbazia, David Hoyle, aveva recitato il Padre Nostro, riecheggiato ad alta voce da tutti i presenti, membri della Royal Family in primis.

Anche Harry e Meghan alla processione

I media britannici sottolineano l'espressione profondamente commossa di re Carlo e degli altri reali, in particolare la tristezza dipinta sul volto di Harry. La processione è stata seguita a piedi solo dai 4 figli di Elisabetta (Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo) in prima fila; da William e Harry (figli di Carlo) in seconda, con accanto Peter Phillips (figlio di Anna e nipote più anziano della sovrana); e in terza dal duca di Gloucester (cugino della monarca), il conte di Snowden (figlio di sua sorella Margaret) e il vice ammiraglio Tim Laurence (consorte di Anna). A loro, dentro Westminster Hall, si sono unite, accanto ai rispettivi mariti e una dietro l'altra, la regina consorte Camilla; la consorte d'Edoardo, Sophie; quella di William, Catherine (o Kate); e quella di Harry, Meghan.

La folla a Carlo: «God save the King»

Re Carlo e gli altri reali di casa Windsor sono usciti dalla Westminster Hall dopo la processione che ha accompagnato il feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace. Feretro lasciato da oggi e per quattro giorni all'abbraccio dei sudditi che vorranno rendergli l'ultimo omaggio prima del funerale di lunedì 19. Il nuovo monarca è stato salutato da alcune delle tantissime persone che si affollano all'esterno al grido di «God save the King», «Dio salvi il Re».

La folla di sudditi si muove lungo il Tamigi

Comincia adesso a muoversi la fila che corre lungo il Tamigi delle migliaia di persone in coda da ore per rendere omaggio a Elisabetta II a Westminster hall. Ô stata data luce verde al primo gruppo: i primissimi a mettersi in attesa fin dalla notte e che adesso sono su Lambert Bridge. Lo attraversano, guidati da forze dell'ordine e volontari, per poi continuare questa sfilata di giorni lungo Millbank e fino appunto a Westminster dove è giunto il feretro della sovrana. Un'operazione organizzata al millimetro. Il cordone umano corre lungo il fiume e si muoverà lentamente, diviso per sezioni. Ma il flusso è già continuo. I primi ad entrare per rendere omaggio anche a Londra, dopo Edimburgo, alla regina scomparsa, sono previsti alle 17 locali, le 18 in Italia.

In fila per 35 ore, ma c'è chi rischia di restare fuori

A Londra è previsto a partire da oggi l'arrivo di oltre 750mila persone che andranno a rendere l'ultimo omaggio alla sovrana scomparsa a Westminster Hall, dove per l'occasione è stata allestita un'imponente operazione di polizia. La camera ardente resterà aperta per 24 ore al giorno, e i sudditi sono pronti ad affrontare file lunghe 16 km e che dureranno anche fino a 35 ore pur di porgere l'ultimo saluto a Elisabetta II. Ma nonostante la lunga fila, alcuni di loro vedranno vanifica l'attesa: secondo quanto calcolato dal Times, saranno solo 350 mila le persone che riusciranno ad arrivare davanti al feretro. E così le autorità sono pronte a chiudere la coda che si formerà (le previsioni dicono fino a 5 chilometri) quando capiranno che sarà impossibile raggiungere la meta per chi si appresta ad iniziarla.

L'arrivo a Buckingham Palace

Un assaggio di quello che avverrà a Londra a partire da oggi pomeriggio lo si è avuto nella serata di ieri, quando il feretro della regina Elisabetta è arrivata a Buckingham Palace: sono state migliaia le persone che hanno percorso le 14 miglia del carro funebre scortandolo nel percorso dall'aeroporto Raf Northolt, nella zona ovest di Londra, fino al centro della capitale inglese. Un grande applauso si è levato quando il carro è passato davanti alla gente in attesa sotto la pioggia davanti alla residenza ufficiale della regina, per immortalare con i telefonini l'arrivo del feretro di Elisabetta a Buckingham Palace.

