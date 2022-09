Regina Elisabetta, ecco gli omaggi consentiti (no candele, giocattoli e peluche) e dove deporre i fiori per l'ultimo saluto

di Angela Casano

Sono giorno di lutto per la famiglia Reale. In Inghilterra non si parla altro d'altro, solo della scomparsa della regina Elisabetta II. I funerali saranno il 19 settembre, nel frattempo la sovrana ha lasciato Balmoral, il castello dove è venuta a mancare per cominciare l'ultimo viaggio che la porterà fino a Londra.

Nel frattempo il sito online The Royals Parks ha pubblicato una lista per i visitatori di cosa si può e non si può fare nel luogo che sarà dedicato agli omaggi floreali.

Le regole di The Royals Park

I visitatori sono invitati a lasciare i propri doni solo ed esclusivamente in un luogo dedicato alla memoria della Regina. Non sono ammessi fiori al di fuori del Green Park Floreal Tribute Garden: gli omaggi floreali verranno rimossi dai luoghi non autorizzati e a fine giornata verranno portati solo dove si può effettivamente lasciarli. Inoltre, non sono consentiti giocattoli e peluche.

«Preferiamo», riporta il Royals Parks, «che i visitatori non portino oggetti che non siano floreali e di non lasciare nessun manufatto in nessun'altra area dei parchi».

È consigliato dunque di rispettare le regole imposte e pubblicate sul sito perchè altrimenti ogni oggetto mal posto o non accettabile sarà spostato a discrezione.

Inoltre, vi saranno gli steward a disposizione per aiutare chiunque abbia bisogno di assistenza.

Dove verranno spostati i fiori?

Il sito inoltre ricorda che non sarà possibile accendere candele nei parchi per la sicurezza dei presenti, infatti le candele accese verranno spente e periodicamente rimosse.

È consentita solo qualsiasi forma di omaggio floreale.

Alla fine delle cerimonie i fiori, quelli rimasti in buone condizioni, verrano trasferiti al The Green Park e Hyde Park.

Sarà consentito scattare fotografie nel Green Park Floral Tribute Garden solo se eseguite con discrezione e nei momenti consentiti.

