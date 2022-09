Regina Elisabetta, ai funerali Harry e Meghan potrebbero portare i figli Archie e Lilibet: per loro sarebbe il primo evento pubblico

Harry e Meghan potrebbero portare per la prima volta Archie e Lilibet nel Regno Unito e farli apparire durante un evento pubblico. In occasione dei funerali della regina Elisabetta, Harry e Meghan potrebbero far sì che i loro bambini li raggiungano dagli Usa in Inghilterra, in modo da riunire tutta la famiglia in un momento di così grande dolore.

<h2>I Sussex hanno annullato tutti gli impegni</h2>

Dopo la morte della sovrana Harry e Meghan sono corsi in Inghilterra lasciando però i bambini in California insieme alla loro tata. I Sussex stavano partecipando a un tour europeo non ufficiale quando giovedì pomeriggio è arrivata la triste notizia delle cattive condizioni di salute del monarca 96enne. Hanno subito annullato gli impegni e al capezzale della regina è accorso prima Harry e poi Meghan.

Leggi anche > Bambino di 3 anni spara e ferisce un neonato: colpito a un'anca e trasportato d'urgenza in ospedale

Il ravvicinamento

In occasione della drammatica perdita Harry e Meghan si sono anche riavvicinati a William e Kate, anche le parole di affetto pronunciate da Carlo hanno fatto pensare tutti al fatto che finalmente potessero mettere tutti una pietra sopra quanto accaduto in passato.

Il disgelo sarebbe tale che i Sussex starebbero quindi pensando di far arrivare nel Regno Unito i loro bambini, così da riunire tutta la famiglia. I piccoli potrebbero prendere anche parte a qualche evento pubblico in questi giorni e fare la loro prima apparizione ufficiale.

Principe Harry, il gesto fatto a Meghan Markle durante la passeggiata a quattro mette a zittire gli haters della coppia https://t.co/Cm8LZX37dB — Leggo (@leggoit) September 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA