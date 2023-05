Re Carlo si prepara all'incoronazione: nel ritratto ufficiale c'è qualcosa di strano

Re Carlo III è il protagonista indiscusso del mese di maggio 2023. Il sovrano, che è in attesa dell'incoronazione ufficiale dei prossimi giorni, è stato accusato di nascondere le mani nei nuovi ritratti ufficiali, per evitare di essere deriso per le sue "dita a salsiccia".

La foto, pubblicata sull'account Twitter della famiglia reale, lo mostra in piedi accanto alla regina Camilla, ma le mani sono ben nascoste dietro la schiena o in tasca. Gli utenti sui social hanno notato la posa e hanno suggerito che stesse nascondendo volutamente le mani. La questione delle mani gonfie di Carlo è diventata virale su internet da quando è salito al trono lo scorso settembre.

Altri utenti hanno anche criticato l'abito blu indossato dal monarca, che sembrava avesse bisogno di essere stirato. Nonostante le critiche, però, un'altra foto ufficiale di Carlo ha smentito le accuse e ha mostrato che non stava nascondendo le mani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 13:13

