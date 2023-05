di Redazione web

La scena dell'ormai prossima incoronazione di re Carlo III è stata replicata in una miniatura realizzata con i famosi mattoncini Lego nel parco a tema Legoland di Windsor. La piccola riproduzione dell'evento presenta il nuovo re e la regina consorte Camilla affacciati sul balcone di Buckingham Palace, che salutano la folla sottostante insieme al principe e alla principessa di Galles, William e Kate, e ai loro tre figli. I modellisti hanno riprodotto anche il concerto per l'incoronazione che si terrà al di castello di Windsor, completo di orchestra e del gruppo pop dei Take That.

Incoronazione Carlo III: il re, la regina e il palazzo reale in versione Lego con 32 mila mattoncini https://t.co/aSeMgylLZg May 1, 2023

Legoland, la squadra ha impiegato più di 1.000 ore di lavoro

La squadra di Legoland ha impiegato più di 1.000 ore di lavoro per costruire i nuovi modelli, che saranno in mostra a Windsor fino a novembre. «Abbiamo avuto bisogno di sei modellisti e ci sono voluti complessivamente circa 32.000 pezzi Lego», ha dichiarato Paula Laughton, capo modellista di Legoland Windsor. «La parte di cui siamo più orgogliosi è l'area concerti, perché ci sono un sacco di dettagli e perché costruire violini e flauti è un bel compito. È sempre una gioia essere in grado di ricreare momenti iconici della storia britannica sotto forma di Lego, quindi non potevamo perdere l'occasione di celebrare questo momento per ricreare un'incoronazione in miniatura», ha concluso Laughton.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Maggio 2023, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA