La principessa Charlotte compie 8 anni: «È uguale a papà William». Il regalo speciale della Regina Elisabetta II

di Redazione web

La principessa Charlotte compie 8 anni oggi, martedì 2 maggio. La figlia del principe William e della principessa Kate è una delle piccole reali più apprezzate a livello mediatico grazie alla sua eleganza nei movimenti e alla sua educazione e compostezza. Il compleanno di Charlotte cade proprio pochi giorni prima dell'evento più atteso dell'anno, ovvero l'incoronazione di Re Carlo III, suo nonno. Oggi, a Buckingham Palace cominceranno le prove generali per la cerimonia di sabato 6 maggio ma, stando a quanto rivelano gli esperti di corte, William e Kate presenzieranno solo in parte, almeno oggi, per poter poi festeggiare con la loro bambina.

Re Carlo, prima dell'incoronazione l'agghiacciante profezia sulla salute: sarà davvero costretto al ritiro forzato?

Incoronazione Carlo III: il re, la regina e il palazzo reale in versione Lego con 32 mila mattoncini

Harry, la sua statua di cera è tornata insieme alla Royal Family ma...senza Meghan, e tra poco verrà rimossa di nuovo

La principessa Charlotte

La Royal Family per augurare buon compleanno alla principessa Charlotte, ha postato su Instagram un nuovo ritratto della piccola reale che appare sempre sorridente. La foto ha raccolto in pochissimi minuti, migliaia di like e commenti e la maggior parte di questi fa riferimento all'incredibile somiglianza di Charlotte con il principe William.



Il regalo di Elisabetta II a Charlotte

La Regina Elisabetta II ha fatto un regalo molto prezioso alla principessa Charlotte e cioè l'assoluta parità nella linea di successione al trono che mai, prima di lei, altre figlie femmine della famiglia hanno avuto.

Elisabetta e la nipotina erano molto affezionate e, infatti, al funerale della Regina, Charlotte è più volte scoppiata a piangere per la perdita della bisnonna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA