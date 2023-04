Re Carlo, Camilla all'incoronazione renderà omaggio alla Regina Elisabetta: ecco cosa indosserà

di Redazione web

L'incoronazione di Re Carlo è uno degli eventi più attesi del mese di maggio: l'evento storico è fissato a sabato 6 maggio prossimo e a Buckingham Palace fervono i preparativi. I membri della Royal Family, tramite i profili social o i loro portavoci, stanno rendendo noti alcuni dettagli della cerimonia. Non solo Carlo, poi, sarà protagonista della giornata, ma anche, la moglie Camilla che verrà ufficialmente incoronata Regina reggente. Ciò che indosserà renderà omaggio anche alla regina Elisabetta II.

Harry, dopo l'incoronazione di Re Carlo (che ha invitato anche Winnie The Pooh) volerà da Archie per il compleanno

Meghan Markle, nuovo affronto alla famiglia reale a pochi giorni dall'incoronazione. Cosa ha fatto

Kate Middleton e il Principe William, la tenera foto in bicicletta per l'anniversario: 12 anni dal royal wedding

L'abito di Camilla

Il giorno dell'incoronazione di Re Carlo è di fatto un evento che entrerà nella storia di tutti i tempi. Curare scrupolosamente tutti i dettagli è quindi d'obbligo e proprio per questo anche gli abiti indossati dai reali, così come gli accessori, sono fondamentali. Stando a quanto dichiarano gli esperti reali, Camilla, dopo l'incoronazione, lascerà l'Abbazia di Westminster con una veste di velluto viola ricamata con insetti, fiori preferiti e gli emblemi nazionali del Regno Unito. Lo strascico, che è stato realizzato da Ede e Ravenscroft, è stato ricamato con api e scarafaggi, simbolo dell'amore dei reali per l'ambiente e la natura.

Camilla renderà omaggio alla defunta Regina Elisabetta II portando un mughetto ricamato sulla tunica: il fiore, che figurava nel suo bouquet nuziale, era anche uno dei preferiti dalla Regina. Inoltre, Camilla si recherà alla cerimonia con la Robe of State di velluto cremisi realizzata per la regina Elisabetta II nel 1953 che, ovviamente, è stata riadattata al suo corpo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA