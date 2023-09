Ragazzo di 20 anni uccide un tassista a coltellate per fare colpo su un'amica: «Guarda come rapino un taxi»

di Redazione web

Un ragazzo di 20 anni ha ucciso un tassista solo per vantarsi davanti a una ragazza: «Guarda come rapino un taxi», le ha detto prima di accoltellare a morte un uomo di 44 anni. Per l'omicidio il giovane è stato condannao a 27 anni di carcere.

Tassista ucciso da un 20enne

Oliver Pugh, 20 anni, ha pugnalato a morte Mohammed Istakhar a Braggs Farm Lane a Solihull, nel Regno Unito, nelle prime ore del 29 novembre dello scorso anno. Con lui c'era anche un 18enne, Luca De-Fazio, prosciolto dall'omicidio ma condannato a un mese per aver ammesso di possedere un coltello.

Il ricordo della figlia

Commossa la dichiarazione davanti alla corte da parte della figlia del tassista: «Ha trascorso gran parte della sua vita lavorando. Ha costruito la casa dei suoi sogni per noi. Perché ha dovuto incontrare questi due idioti? Perché doveva essere proprio nostro padre? Non se lo meritava affatto».

