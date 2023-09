Due modelle trovate morte a 48 ore di distanza, incubo serial killer: «Il letto ricoperto di sangue»

di Redazione web

Incubo serial killer di modelle dopo che due giovani donne sono state ritrovate morte in circostanze poco chiare nei loro lussuosi appartamenti nel centro di Los Angeles a soli due giorni di distanza. Anche se le fonti investigative non si sono ancora sbilanciate, la paura delle famiglie delle ragazze è che possa esserci un assassino in libertà.

Modelle morte, incubo serial killer

La prima delle due modelle ad essere stata trovata morta è Nichole "Nikki" Coats, 32 anni.

Due giorni dopo, Maleesa Mooney, 31 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento a meno di cinque chilometri di distanza. Anche in questo caso, a far scattare l'allarme è stata la famiglia, perché Maleesa aveva smesso di rispondere a messaggi e telefonate. Sulla sua morte non ci sono dubbi si sia trattato di omicidio, ed è su questo che indaga la polizia. Non è chiaro, al momento, se i due decessi siano collegati.

