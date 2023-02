Serial killer delle nonnine, preso un papà 31enne: «Tre donne uccise, sempre di mercoledì»

Un serial killer che sceglie le sue vittime tra le donne anziane e colpisce sempre di mercoledì. Sarebbero almeno tre le persone uccise dal sospettato, un 31enne di nazionalità serba, arrestato dalla polizia tedesca nell'area di Schwaebisch Hall, un caratteristico borgo tedesco del Baden Wuerttemberg, vicino Stoccarda.

I tre femminicidi sempre di mercoledì

L'arresto arriva dopo la morte, la settimana scorsa, di una 89enne. La vicenda è stata messa in relazione con la morte di altre due anziane a partire dal 2020, nella stessa area, sempre di mercoledì. L'89enne è stata trovata morta nel suo appartamento nel villaggio di Michelbach an der Bilz. La polizia ha allora riesaminato un caso simile, quello di una 77enne rinvenuta cadavere nella sua casa di Schwaebisch Hall lo scorso dicembre. E sono così emerse analogie con la morte, nell'ottobre 2020, di una 94enne, vicina della 77enne. La vicenda era stata archiviata senza certezze se vi fosse stato omicidio, ma ora il caso è stato riaperto.

Chi è il presunto serial killer

L'arrestato, un cittadino serbo di 31 anni che in Germania vive con la moglie e due figli, è sospettato anche di aver rapinato un uomo di 83 anni minacciandolo con la pistola. Fermato dalle forze speciali, non ha opposto resistenza, ha reso noto la polizia, Sono in corso indagini per capire se sia responsabile di altri crimini, soprattutto contro donne anziane. A quanto riferisce il quotidiano Stuttgarter Zeitung, ieri vi è stata un'ampia perquisizione del comprensorio di appartamenti dove sono avvenuti due dei presunti omicidi. Testimoni hanno riferito della presenza di una dozzina di agenti in borghese che hanno isolato l'area ed esaminato anche i cestini della spazzatura. Un uomo è stato poi portato via in manette. La polizia ha detto di aver assegnato 75 agenti al caso.

