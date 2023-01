Papà cambia sesso per ottenere la custodia dei figli: «Ora sono anche una mamma»

di Redazione web

Un padre ha cambiato legalmente la sua identità di genere nel tentativo di ottenere la piena custodia delle sue due figlie dopo essersi separato dalla moglie. René Salinas Ramos, 47 anni, è ora considerato legalmente una donna sui documenti ufficiali dell'Ecuador, nonostante si identifichi ancora come un uomo cisgender nella vita di tutti i giorni.

La storia di René Salinas Ramos

Il papà ha preso questa drastica decisione a causa del sistema giudizario del suo paese che, a suo dire, nei casi di custodia avvantaggia solo le mamme: «In questo paese essere un padre non è una cosa positiva, io vengo visto solo come un fornitore di denaro», ha riferito l'uomo al notiziario La Voz del Tomebamba.

«Da questo momento sono una donna. Ora sono anche una mamma. È così che mi considero. Sono molto sicura della mia sessualità. Quello che ho cercato di fare è dare l'amore e la protezione che una madre può dare ai suoi figli».

Ramos ha affermato di essere nel bel mezzo di una controversa battaglia legale con l'ex moglie per la custodia delle due figlie. L'uomo ha confessato che le figlie attualmente vivono in un ambiente violento insieme alla madre e ha affermato di non vederle da più di cinque mesi.



Tuttavia, mentre Ramos ha definito la sua mossa «una grande prova d'amore» per le sue figlie, alcuni suoi connazionali lo hanno denunciato per aver violato quello che chiamano "lo spirito" della Legge sull'identità di genere.

Ciudadano ecuatoriano cambió su género a femenino para luchar por la custodia de sus hijas. “Mi actuar no es contra nadie en particular, sino contra el sistema”, dijo Rene Salinas, quien renunció a su género masculino en el Registro Civil de Cuenca.

