Bimbo spara alla maestra, lei sta meglio: «Condizioni ancora critiche». L'ha colpita dopo un rimprovero

Un caso che ha sconvolto l'America e il mondo, in un Paese - gli Usa - che ogni giorno fa i conti con il dramma delle armi. Un bambino di 6 anni venerdì ha sparato ad un'insegnante, mandandola in fin di vita: Abby Zwerner, 30 anni, sta leggermente meglio. Le sue condizioni mostrano segni di miglioramento, sono ancora «critiche», ma «tendono verso una direzione positiva», ha dichiarato ai media Phillip Jones, sindaco della cittadina di Newport News, in Virginia, dov'è avvenuto il caso.

Bimbo di 6 anni spara a un insegnante: è in fin di vita. La polizia: «Non è stato un incidente»

Chi è l'insegnante colpita: Abby Zwerner in condizioni critiche. «Ha salvato gli altri alunni»

Come sta la maestra ferita dal bambino

Il bambino che con freddezza le ha sparato resta in custodia della polizia, mentre si cerca di capire come si sia procurato l'arma, come abbia imparato a usarla e se la famiglia abbia avuto un ruolo. E si cerca inoltre di capire come la pistola sia stata trafugata in classe, visto che la Richneck Elementary School è dotata di metal detector all'ingresso, anche se gli alunni vengono perquisiti a campione.



La polizia non ha ancora dichiarato quale fosse il movente, ma ha ribadito che il bambino ha sparato dopo una «lite» con la maestra, forse un rimprovero, e che non si è trattato di un incidente. Intanto, il genitore di uno dei bambini presenti in quella classe di prima elementare ha raccontato a Fox News che la maestra Zwerner dopo essere stata ferita ha reagito in modo generoso, urlando a tutti gli alunni di scappare. «Questa è una pagina nera della nostra storia e credo che sia un allarme rosso per tutto il Paese», ha detto il sindaco Jones, che ha assunto la carica da soli cinque giorni.

