Bambino di 6 anni spara alla maestra, chi è l'insegnante colpita: Abby Zwerner in condizioni critiche. «Ha salvato gli altri alunni»

Si chiama Abby Zwerner la maestra elementare colpita da un bambino di 6 anni con un colpo di pistola. L'insegnante ha 25 anni e lavora alla Richneck Elementary School di Newport News, in Virginia. Venerdì alle 14, uno dei suoi alunni le ha trafitto il petto con un proiettile. Per la polizia non si è trattato di un incidente. Attualmente è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Riverside Regional Medical Center.

Morto nel centro benessere il giorno della Befana, uomo di 56 anni trovato cadavere nella sauna: disposta l'autopsia

Sciatore di 29 anni morto in Valtellina: Giovanni Pieroni si è schiantato contro un cannone spara-neve

Sebastian Gonzalez-Hernandez, papà di uno dei bambini che erano in classe nel momento della sparatoria, ha detto che la maestra è stata eroica, urlando ai bambini di scappare dopo essere stata colpita. «Mio figlio cosa è successo, ma ha sentito lo sparo e ha visto la maestra a terra», ha detto a Fox3. Tutta la comunità di Newport News adesso spera che Abby Zwerner possa salvarsi. Le sue condizioni sono migliorate nelle ultime ore, ma non è ancora fuori pericolo. La giovane, originaria di Williamsburg, lavorava nella scuola della sparatoria da due anni e mezzo.

Il bambino di sei anni che ha sparato alla maestra nella scuola di Newport News è stato arrestato. Non è chiaro come il ragazzino abbia ottenuto la pistola, ma il capo della polizia ha detto che «non si è trattato di uno sparo accidentale». L'incidente è avvenuto in una classe di prima alimentare, dopo una discussione tra la maestra e il bambino. Newport News è una città di circa 180.000 abitanti e si trova a circa 70 miglia (112 km) a sud della capitale dello stato Richmond.

This is Abby Zwerner, 25-years-old from Williamsburg, Virginia, the first grade teacher shot by a 6-year-old student in her classroom. She remains in critical condition. Parent Sebastian Gonzalez-Hernandez says Zwerner “screamed at her kids to run away” after the student shot her pic.twitter.com/FmwuithDNw