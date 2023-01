Morto nel centro benessere il giorno della Befana, uomo di 56 anni trovato cadavere nella sauna: disposta l'autopsia

Morto nel centro benessere il giorno dell'Epifania. Un uomo di 56 anni è stato trovato cadavere alla chiusura dell'attività, che si trova a Bologna, in via Cesare Boldrini. Il corpo è stato rinvenuto nella sauna dalle operatrici del centro, alle 22 del 6 gennaio.

Disposta l'autopsia

Dopo aver trovato l'uomo esamine, le operatrici hanno chiamato il 118. Insieme a sanitari, è intervenuta anche la polizia. All'arrivo dei medici l'uomo era già morto. La prima ipotesi è chi possa essersi trattato di malore. L'uomo non aveva segni di violenza e non è stata rinvenuta alcuna sostanza nella sauna. Per fugare ogni dubbio, il Pubblico Ministero di turno ha disposto l'autopsia.

