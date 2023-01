Malore improvviso, morta mamma di 31 anni: «Decesso inspiegabile, il fidanzato le aveva appena chiesto di sposarlo»

Era il momento più felice della sua vita. Stava per festeggiare il suo 31esimo compleanno e il fidanzato le aveva appena chiesto di sposarlo. Kirsty Cracknell, mamma di un bambino di 5 anni, è morta improvvisamente lo scorso 11 dicembre per motivi che sono ancora definiti «inspiegabili».

Il dramma a Hull

La tragedia si è consumata a Hull, nel Regno Unito. La donna era appena tornata a casa, quando è stata probabilmente colta da malore. Suo fratello Craig ha raccontato il dramma nel quale è piombata tutta la famiglia. «È un momento davvero difficile. Nessun genitore dovrebbe mai seppellire un figlio. Stiamo provando ad andare avanti, ma niente è come prima», le sue parole, riportate da "Hull Live".

Raccolta fondi

Rich Anderson, un amico di famiglia, ha organizzato una raccolta fondi su Go Fund Me per aiutare con i costi del funerale dopo la morte inaspettata di Kirsty. Ha fissato un obiettivo di 2.000 sterline, che ha raggiunto. I preparativi del funerale sono ancora in corso. Parlando del figlio di Kirsty, ha detto: «Ha solo cinque anni, quindi non sa cosa sta succedendo. Sa che sua madre non c'è più, che è diventata una stella nel cielo».

