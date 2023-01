Patrizia investita il giorno dell'Epifania, l'automobilista che ha ucciso la bambina: «Vorrei abbracciare i genitori»

Investita e uccisa davanti casa il giorno dell'Epifania. Il dramma della piccola Patrizia Rio, 4 anni, ha sconvolto Termini Imerese, paese in provincia di Palermo. La donna alla guida dell'automobile che ha travolto la ragazzina, una 51enne risultata negativa agli esami tossicologici, non si dà pace. «Sono distrutta e vorrei abbracciare i genitori della bambina», avrebbe detto.

Neonata morta in ospedale dopo 5 giorni di agonia: «Uccisa da un batterio killer»

Vialli morto, l'attivista attacca Fedez per il messaggio d'addio: «Volevi fare il selfie col morto». La replica: «Fai schifo»

La disperazione dell'automobilista

«Darei la mia vita pur di far ritornare la piccola Patrizia. Non riesco a darmi pace per quanto accaduto, è stata una tragica e inevitabile fatalità. Sono distrutta e vorrei abbracciare i genitori della bambina, non so se avrò modo di incontrarli ma voglio far sapere loro che il loro dolore è anche il mio», le parole della donna che ha investito Patrizia Rio. Si trova adesso indagata per il reato di omicidio stradale. Il pm di turno di Termini Imerese non ha ritenuto sussistente alcuna esigenza cautelare.

Si è fermata subito dopo l'incidente e disperata ha dato la sua macchina ai genitori per trasportare la bambina all'ospedale. Poi ha provato a raggiungerli, ma le forze dell'ordine l'hanno condotta in caserma per evitare incomprensioni con la famiglia della bambina. Dopo che i medici hanno riscontrato la morte di Patrizia, si sono registrati comunque momenti di tensione al pronto soccorso, dove i familiari, visibilmente scossi, si sono lasciati andare alla disperazione e hanno distrutto alcuni vetri e e una paratia dell’aria calda.

L'incidente a Termini Imerese

Secondo le ricostruzioni, la donna era alla guida della sua Fiat 600, quando ha travolto la bambina. Da chiarire la dinamica. L'automobilista ha raccontato che la piccola è scappata dal cancello di casa ed è arrivata improvvisamente davanti all'auto. I parenti della vittima dicono invece che l'avrebbe investita a 20 metri dal cancello di casa, mentre era tenuta per mano da un famigliare, trascinandola per alcuni metri. Quel che è certo, è che l'impatto è stato violentissimo. I medici non hanno potuto salvare Patrizia. Sabato pomeriggio si sono tenuti i funerali.

Barista di #Starbucks scopre il trucco usato dal cliente per prendere le bevande gratis: «Ordine cancellato» https://t.co/mBfreEcuSO — Leggo (@leggoit) January 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA