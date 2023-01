Usa choc, bimbo di 6 anni spara a un insegnante: è in fin di vita. La polizia: «Non è stato un incidente»

Orrore negli Usa in una scuola elementare della Virginia, dove un bambino di 6 anni ha aperto il fuoco e ha ferito gravemente un insegnante, per quello che secondo le autorità, in dichiarazioni inquietanti, non sarebbe affatto un incidente.

Strage in casa: 8 morti, tra cui 5 bambini. Uccisi a colpi d'arma da fuoco

Napoli, sparatoria choc a Capodanno: Luigi, 38 anni, entra in salumeria e viene ucciso a colpi di pistola

Bimbo di 6 anni spara all'insegnante

È successo alla Richneck Elementary School, nella città costiera di Newport News: secondo quanto riportano i media americani, citando la polizia, il bambino è in stato di fermo e non ci sarebbero altri feriti. L'insegnante, che ha 30 anni, è in pericolo di vita, e la polizia ha precisato che la sparatoria «non è stata un incidente». Non ha però fornito dettagli su come il bambino sia entrato in possesso di una pistola. Gli altri alunni sono stati subito portati al sicuro nella palestra dell'istituto e si sono riuniti con le loro famiglie.

A 6 year old shot a teacher inside Richneck Elementary School in Newport News, Virginia…



6 YEAR OLD SHOOTER 👈🏼👈🏼👈🏼pic.twitter.com/pR88hLo5BI — The Astute Galoot (@TheAstuteGaloot) January 7, 2023

A mother at Richneck Elementary School in Virginia demands gun reform after a 6-year-old shot a teacher pic.twitter.com/MDMJlb27CW — Marjorie Gaylor Queen 🏳️‍🌈 (@Tim_Tweeted) January 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 08:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA