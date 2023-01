Strage in casa: 8 morti, tra cui 5 bambini. Uccisi a colpi d'arma da fuoco

di Redazione web

Strage negli Stati Uniti. Otto membri di una famiglia, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella cittadina di Enoch, nello Utah sud-occidentale. Lo riferiscono i media americani che citano le autorità locali.

La tragedia è avvenuta ieri sera: la polizia ha ritrovato i corpi senza vita delle vittime all'interno della loro abitazione a Enoch, che si trova a circa 245 miglia a sud di Salt Lake City. I funzionari locali non hanno rilasciato ulteriori dettagli.

Lo ha reso noto la polizia locale, spiegando che le vittime sono state trovate all'interno della loro abitazione con diverse ferite letali di arma da fuoco. Come hanno spiegato le autorità cittadine, la famiglia era molto nota a Enoch, erano assidui frequentatori della chiesa locale e i bambini andavano a scuola nella Iron County School District. La polizia, che ha aperto un'indagine, ha precisato che non esiste un pericolo per gli abitanti della città e che non ci sono sospetti latitanti.

Aaron Diamond, un residente di Enoch City, ha detto che conosceva bene le persone uccise, perché frequentavano la sua stessa chiesa. "Erano solo una famiglia meravigliosa", ha detto, aggiungendo che il padre aveva lavorato per una compagnia di assicurazioni. "Siamo tutti sotto choc e con il cuore spezzato", ha detto il signor Diamond. "Le persone che vivono qui amano i loro vicini."

