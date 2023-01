Droga al pigiama party, ragazzina 17enne prende ecstasy e muore: «Era la prima volta, convinta dalle amiche»

Il pigiama party tra liceali finisce in tragedia. Dopo aver preso una pasticca di ecstasy per gioco, la 17enne Lila-Grace Smith ha avuto una crisi ed è morta. Era la prima volta che la giovane assumeva la droga e nonostante sia stata portata d'urgenza all'ospedale, la ragazza non ce l'ha fatta.

La festa con le amiche

La tragedia si è consumata West Yorkshire, Regno Unito. Lila-Grace Smith era una studentessa modello alla North Halifax Grammar School Keighley. Per arrotondare, dopo la scuola faceva la cameriera e amava suonare il pianoforte. La sua non era una vita spericolata, ma ha pagato carissimo un errore di gioventù. «Di tanto in tanto si fermava a casa delle sue amiche - ha spiegato la mamma al giudice che si sta occupando del caso - Sapevamo che quando andava alle feste beveva qualche drink, ma non eravamo preoccupati per il suo consumo di alcol». A preoccupare la mamma della studentessa erano invece le sotanze stupefacenti. «Avevamo appena iniziato a parlare di droghe. Quando ero più giovane, conoscevo una persona che è morta dopo un'overdose di ecstasy». La giovane aveva raccontato alla madre che le amiche facevano uso di stupefacenti.

Cosa è successo

Dall'inchiesta aperta si apprende che il 3 giugno 2021 la vittima stava dormendo a casa di un'amica a Keighley, nel West Yorkshire, riporta Hull Live. Erano indecise se uscire o no, ma poi hanno scelto di passare la serata in casa. Le due ragazze con cui era Lila quella sera hanno chiamato uno dei loro fidanzati poco dopo le 23, dopo che la 17enne si era sentita male. Il ragazzo, accompagnato da tre amici, è salito su un taxi ed è arrivato ​​a casa per soccorrere Lila alle 23:20. Due di loro hanno sdraiata la ragazza, ma le sue condizioni sono peggiorate, così alle 23:42 hanno chiamato i soccorsi e le hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo dell'ambulanza. I paramedici hanno portato Lila in ospedale, dove è stata dichiarata morta alle 12:45 di sabato 4 giugno.

