Alessio Buonocore, morto il tifoso del Napoli di 16 anni vittima di cyberbullismo: era da tempo malato

Alessio Buonocore è morto. Il giovane tifoso del Napoli, nel 2018 vittima di un episodio di cyberbullismo contro il quale si era mossa anche la società di De Laurentiis, è stato sconfitto da un brutto male a soli 16 anni. In lutto i Quartieri Spagnoli, dove viveva ed era conosciuto da tutti. I funerali si sono tenuti questa mattina, martedì 3 gennaio, alle ore 10.30, alla chiesa di Sant’Erasmo. Tanta gente presente e i colori del Napoli a coprire la bara bianca.

L'episodio di cyberbullismo

La sua famiglia aveva un negozio di ortofrutta, adesso chiuso per il terribile lutto. Nel 2018 era stato preso di mira dai social per la sua forma fisica, dopo essere entrato in un Napoli-Sassuolo con il gruppo dei bambini che accompagnano i giocatori all'ingresso in campo. Pochi giorni dopo il Napoli lo invitò al centro di allenamento e Alessio passò una giornata speciale. A quattro anni di distanza la tragica morte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 16:21

