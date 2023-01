Non risponde ai famigliari, i carabinieri entrano in casa e la trovano morta: «Un malore». Silvia aveva 42 anni

Non dava segni di vita da 24 ore, così i famigliari hanno chiamato i soccorsi e hanno fatto la tragica scoperta. Silvia Dellafior, 42 anni, era morta in casa a Jesolo. Trentina di origine, si era trasferita da qualche giorno per beneficiare dell'aria di mare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno fatto irruzione in casa e l'hanno trovata sdraiata a terra priva di sensi. Disposta l'autopsia per capire le cause del decesso, ma la pista del malore è quella ritenuta più probabile.

Alessio Buonocore, morto il tifoso del Napoli di 16 anni vittima di cyberbullismo: era da tempo malato

Malore in fabbrica, ragazzo di 29 anni si accascia davanti ai colleghi di lavoro e muore

Il malessere nei giorni precedenti

Silvia Dellafior era una operatrice turistica e giornalista, per anni aveva lavorato all’azienda per il turismo di Pinè Cembra. Recentemente si sarebbe sottoposta a controlli in ospedale a Jesolo, dovuti a un malessere. Il decesso risale al 30 dicembre scorso. La famiglia aspetta ora i risultati dell'autopsia per celebrare il funerale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA