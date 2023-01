Scoperta choc in aeroporto, nel bagaglio a mano spunta un boa constrictor. «Era accanto al laptop»

Carta d'imbarco pronta, documenti in vista, e un boa constrictor di un metro e 20 nel bagaglio a mano. La scoperta decisamente insolita è stata fatta venerdì dagli addetti al controllo bagagli dell'aeroporto di Tampa, in Florida, mentre il trolley passava attraverso una macchina a raggi X.

Donna scompare nel nulla, poi la scoperta choc: «È stata ingoiata e uccisa da un pitone»

Il boa constrictor nel bagaglio

Le immagini pubblicate su Instagram dall'agenzia aeroportuale hanno mostrato l'animale vicino a un paio di scarpe e quello che sembrava essere un laptop.

L'agenzia controlla regolarmente gli animali domestici, ma questi non dovrebbero mai essere collocati in una macchina a raggi X. Spetta alla compagnia aerea decidere se consentire a un animale domestico di salire a bordo, afferma l'agenzia.

I precedenti

Non è la prima volta che gli addetti al controllo bagagli in aeroporto si trovano davanti a scene simili. Nel 2019, un serpente è stato scoperto all'aeroporto internazionale Liberty di Newark. L'anno precdente, a Miami, i lavoratori della TSA hanno trovato un pitone avvolto in quella che sembrava essere una calza nascosta nel disco rigido di un computer. Il passeggero, diretto alle Barbados, è stato multato e il serpente è stato sequestrato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA