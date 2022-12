Wizzair, volo Tirana-Roma atterra con cinque ore di ritardo: Santo Stefano da incubo per centinaia di turisti

Una giornata da incubo per centinaia di passeggeri diretti a Roma dall'Albania: ieri pomeriggio, lunedì 26 dicembre, il volo Wizzair W63857, partito da Tirana e diretto alla Capitale d'Italia, è arrivato a destinazione con oltre cinque ore di ritardo, con pesanti disagi per i passeggeri a bordo. Questi ultimi sono stati costretti a trascorrere diverse ore in attesa all'interno dell'aeroporto.

Volo Wizzair Tirana-Roma atterra con 5 ore di ritardo

Il volo doveva partire dalle 10.35 ma è decollato solo nel pomeriggio, atterrando poi alle 17.30, fa sapere ItaliaRimborso in una nota: un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la Capitale. Grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso (tutte le informazioni su italiarimborso.it), i passeggeri potranno però ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

