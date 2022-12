Scoperta choc in aeroporto: quattro teschi umani avvolti da carta argentata, trovati in un pacco grazie ai raggi X

Macabra scoperta in aeroporto durante i controlli dei bagagli da stiva per intercettare la presenza di stupefacenti o armi: in un pacco sono stati trovati quattro teschi, apparentemente di provenienza umana, avvolti da carta argentata. Il ritrovamento è avvenuto grazie a una macchina a raggi X nell'aeroporto intercontinentale di Queretaro, nel Messico centrale. Il pacco era diretto nella città di Manning, nella Carolina del Sud negli Stati Uniti.

Cane abbandonato all'aeroporto, un pilota lo adotta a Natale: «Avrà una casa e una famiglia che lo ama»

Mamma dà in "affitto" il figlio di 18 mesi a un'altra donna per 100 euro al mese

Conducendo le indagini pertinenti e rintracciando la registrazione del pacco, è stato stabilito dalla Guardia nazionale meessicana che i quattro teschi umani provenivano dal comune di Apatzingán, nello stato costiero occidentale di Michoacan.

Durante inspecciones en empresas de paquetería y mediante un equipo de rayos X, la #GuardiaNacional detectó en el Aeropuerto Intercontinental de #Querétaro, cuatro cráneos aparentemente de origen humano, envueltos en plástico transparente y papel aluminio, sin registro sanitario. pic.twitter.com/RPNdhIoKwe — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) December 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA