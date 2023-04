«Tuo marito è troppo sexy per te», l'imprenditrice Ali Clarke non ci sta e sui social risponde al bullismo così

di Redazione Web

Ali Clarke, imprenditrice e donna d'affari di Melbourne, in Australia, ha sporto denuncia a causa di alcuni commenti crudeli sul suo aspetto fisico durante una diretta su TikTok insieme a suo marito Ben. «Tuo marito è troppo sexy per te», ha scritto un utente. Un commento inopportuno e poco gradito. Ma... andiamo per ordine.

Ali Clarke è una persona molto determinata e ha lanciato la sua attività Bondi Blades per la cura della pelle nel 2016. Poi, è diventata molto conosciuta sui social grazie ai suoi suggerimenti sulla cura della pelle.

Ali Clarke su Tiktok

I commenti offensivi di molti utenti hanno infastidito Ali perché si è sentita attaccata sul suo aspetto fisico dal web senza alcun motivo. L'imprenditrice ha anche dichiarato che sono anni che lei e suo marito cercano di ignorare i cattivi commenti.

Per questo motivo, Ali ha deciso di condividere un video su TikTok spiegando cosa è successo sottolineando questo tipo di atteggiamento scorretto e inopportuno. «L'intervento di mio marito nella diretta non voleva scaturire questa situazione», ha spiegato nella clip.

Poi, ha aggiunto: «Improvvisamente mi sono arrivati tantissimi messaggi e c'erano alcune parole che mi hanno particolarmente ferita. Per me questo è bullismo online. Ho cercato di evitare i commenti ma le persone commentavano il mio aspetto, i miei denti e il mio naso», ha concluso.

I commenti

Molti sono stati i commenti "positivi" al video pubblicato da Ali su TikTok. «Volevo solo dirti che sei bellissima. Quelle persone non hanno una personalità. Sei davvero forte», ha scritto un utente. «Sei meravigliosa. Mi dispiace per quello che è successo Le persone possono essere davvero crudeli a causa delle proprie insicurezze», ha scritto un altro utente.

