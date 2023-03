Cane vomita addosso alla padrona, la scena durante la diretta con i premi Nobel: «Mi imbarazzo ancora se ci penso»

di Redazione web

Ellie Hurer è una studentessa di biologia strutturale che sta svolgendo un dottorato in ricerca biologica e allo stesso tempo è anche docente presso l'Università dell'Hertfordshire in Inghilterra. Ellie, però, non è solamente una scienziata ma è anche una tiktoker: si diverte infatti, a condividere le proprie esperienze sul social nel quale è anche molto seguita.

In uno dei video che ha pubblicato, che è poi diventato virale, racconta di quando il suo cane (nel bel mezzo di una riunione molto importante) ha cominciato a vomitare.

Napoli, ambulanza con le sirene spiegate porta i tiktoker all'inaugurazione di un negozio: l'idea folle di Rita De Crescenzo fa infuriare i social VIDEO

Donna accusa coppia omosessuale di «stuprare i bambini e di essere il male». Il video su TikTok è virale

«I palloncini alle feste sono pericolosi per i bambini»: l'allarme (inaspettato) della dottoressa star di TikTok VIDEO

La vicenda

Ellie Herer ha raccontato su TikTok che mentre era collegata in diretta con altri scienziati, tra cui alcuni Premi Nobel, in occasione della cerimonia virtuale del premio dell'Inventore Europeo che celebra l'innovazione e l'invenzione, il suo cane ha cominciato ad emettere strani rumori.

Proprio quando Ellie ha aperto il microfono per intervenire, il suo amico a quattro zampe si è sentito male e purtroppo i suoi lamenti hanno interrotto la padrona che, nell'imbarazzo più totale, è stata costretta a fermarsi.

Il video su TikTok

Il video che Ellie ha pubblicato su TikTok ha fatto il giro del mondo totalizzando più di due milioni di visualizzazioni. La scienziata ha raccontato: «È stato tutto talmente imbarazzante che non riesco nemmeno più a guardare quel video, anche se ammetto che fa troppo ridere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA