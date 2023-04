«Non mi lavo le mani dopo essere andata al bagno». La scelta della tiktoker divide i fan, lei: non sono l'unica

Andare in bagno ed uscire senza lavarsi le mani. Qualcuno dirà «che schifo», qualcun altro si sentirà chiamato in causa. Una tiktoker statunitense ha messo il tema al centro di un suo video, ammettendo di far parte della seconda categoria. Una confessione che le ha attirato centinaia di critiche. Lei si chiama Sophia Shatterson e il suo video ha raggiunto oltre 700mila visualizzazioni. «Ho intenzione di espormi perché so che è una cosa strana e non so se altre persone lo facciano», ha detto nel video su TikTok.

Cosa ha detto la tiktoker

«Dopo aver fatto la pipì non mi lavo sempre le mani, soprattutto quando sono a casa mia», dice. «So come fare pipì in un modo che non mi crei problemi», ha aggiunto. «Se ho degli ospiti e vado a fare pipì, apro il lavandino e fingo di lavarmi le mani, poi attendo un po' in modo che pensino che mi sono lavata le mani ma non lo faccio», continua. Il suo video ha scatenato i follower. In molti l'hanno attaccata, dicendole «sei una sporcacciona e sprechi pure acqua». Qualcun altro invece ha ammesso: «Anche io sono come te». Ma la domanda che si fanno in molti è: «Perché fingere di lavarsi le mani quando in realtà potresti semplicemente farlo?».

Quali sono le regole al bagno?

Dopo l'arrivo del Covid tutti hanno imparato le regole dell'igiene. Secondo gli esperti, la raccomandazione per chi va al bagno è lavarsi le mani per almeno 20 secondi. È una regola generale, che dovrebbe assicurare la rimozione dei germi dalle mani, che trasportano in media 3.200 tipi di germi diversi.

