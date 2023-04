Orietta Berti truffata, la denuncia in Questura a Reggio Emilia. Ecco cosa è successo

di Redazione web

Orietta Berti vittima di una truffa. La cantante si è presentata mercoledì in Questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita. Lo riporta il Resto del Carlino Reggio che spiega come l'immagine della nota cantante sarebbe stata usata e sfruttata - senza che lei ne fosse a conoscenza - per fini commerciali sul web.

La segnalazione della truffa a Orietta Berti

Qualcuno nel mondo dello spettacolo se n'è accorto e l'ha segnalato all'Usignolo di Cavriago che, insieme al figlio Otis Paterlini (che cura anche gli interessi della mamma artista), è corsa subito alla polizia per raccontare tutto. Nei prossimi giorni, anche il tg satirico di Canale5-Mediaset, Striscia La Notizia si occuperà del caso.

