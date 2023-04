Liquido urticante lanciato alla festa di laurea, lo scherzo finito male: due feriti e una denuncia

di Redazione web

Uno scherzo di pessimo gusto e finito male. Durante una festa di laurea a Portomaggiore (Ferrara), qualcuno ha pensato di divertirsi lanciando sui presenti del liquido urticante. Il risultato è stato di due feriti e una denuncia.

Avvocatessa accoltellata dal suo assistito, riesce a fuggire e si salva chiedendo aiuto in strada

Malore improvviso mentre fa jogging, Andrea Binotto morto a 39 anni: il dramma a Padova

Cosa è successo

Un 23enne aveva organizzato a casa sua una festa per la sua laurea invitando circa 40 persone. Durante i festeggiamenti, alcuni invitati hanno iniziato a lanciare, goliardicamente, sul festeggiato materiale di vario genere, fra i quali uova, acqua, farina ed un liquido urticante.

Il festeggiato e un altro invitato, 25enne, sono stati colpiti alla testa dalla sostanza liquida che, dopo circa 20 minuti, ha provocato loro un forte prurito. Il festeggiato si è poi fatto visitare dal medico di base, che ha riscontrato lesioni per 30 giorni di prognosi, mentre l'altro ragazzo è andato al pronto soccorso dell'Ospedale di Argenta dove gli sono state riscontrate lesioni a volto e collo, giudicate guaribili in almeno 7 giorni.

Anche se in assenza di un'immediata segnalazione dei fatti alle forze dell'ordine, i carabinieri di Portomaggiore si sono attivati per ricostruire la dinamica dei fatti ed identificare le persone coinvolte. È emerso che la sostanza urticante era stata lanciata da un invitato 24enne, denunciato, in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Ferrara per lesioni personali aggravate.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA