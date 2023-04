Nilufar Addati, l'ex tronista U&D contro lo Spid: «Perché vivere in questo Paese è così complicato? Mi sento tanto stupida...»

di Redazione Web

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, è oggi una influencer di successo e ha un obiettivo, quello di combattere le apparenze. Apprezzata da tantissimi utenti, l'ex tronista, in questi giorni ha pubblicato un video su TikTok dove sottolinea come di fronte alla situazione "cambio residenza" serve necessariamente un supporto per l'utilizzo dello Spid.

Nilufar Addati: «Mi sento tanto stupida...»

«Io mi sento tanto stupida. Ma perché vivere in questo Paese è così complicato? Ho fato il cambio di residenza e... vogliamo parlare dello Spid? Serve un dottorato di ricerca, quattro lauree e 12 specializzazioni per capire come funziona lo Spid», ha sottolineato Nilufar.

L'ex tronista ha raccontato delle tantissime difficoltà riscontrate con la registrazione Spid e Cie e di tutte le volte che il sito si è bloccato, riiniziando le procedura dall'inizio. Una situazione difficile per l'ex tronista, ammettiamolo. «Quattro ore del mio pomeriggio impegate così: per il certificato di residenza. Ma perché è così difficile?», ha concluso disperata Nilufar Addati.

