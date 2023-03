Influencer finisce in ospedale per un'ischemia acuta: «Mi scuso per l'assenza ma devo riprendermi»

di Redazione web

Kenta Suzuki è un noto influencer giapponese molto seguito sui propri canali social. Tramite due scatti drammatici ha comunicato ai suoi fan di essere in ospedale a causa di un'ischemia cerebrale acuta che lo ha colpito alcune ore fa. Kenta, purtroppo, non è nuovo a storie di questo tipo: il giovane tiktoker è, infatti, sopravvissuto a due arresti cardiaci.

La mamma star di TikTok morta improvvisamente a 30 anni: «Soffriva di emicrania, non riusciva a camminare»

Organizza il suo funerale, annuncia il suicidio e lascia sul tavolo i soldi per pagare: salvato dai carabinieri

Papà costringe il figlio a giocare per 17 ore ai videogiochi senza dormire: la punizione per aver disobbedito

La vicenda

Steso su un letto di ospedale con diversi macchinari alle spalle, l'espressione stanca ma coperta dalla mascherina. È così che Kenta Suzuki si mostra su Instagram dove racconta ai suoi follower: «Ho avuto un'ischemia cerebrale acuta. Mi scuso per l'assenza ma devo riprendermi». In una seconda foto, poi, l'influencer racconta anche altre due disavventure alle quali è sopravvissuto: «Ho superato un paio di arresti cardiaci in passato, cercherò di superare il male anche questa volta! Daje!». I suoi fan si sono subito precipitati sotto i suoi post per fargli sentire la loro vicinanza, qualcuno ha scritto: «Due arresti cardiaci e un'ischemia?!!! Ti direi "forza, non arrenderti" ma mi sembrerebbe offensivo visto che stai prendendo a capocciate la morte e vincendo ogni volta! Guarisci presto».

Kento Suzuki e i social

Kento Suzuki è molto seguito sui suoi canali social, i suoi contenuti, infatti, piacciono molto. L'influencer è originario del Giappone ma vive a Roma e su Instagram e TikTok racconta la sua cultura orientale e vari aneddoti sulla sua lingua.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA