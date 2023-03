Mamma uccide i figli di 9 e 7 anni e poi si suicida, i corpi trovati dalla polizia: «Erano una famiglia meravigliosa»

di Redazione web

Una donna di 47 anni e i suoi due figli di 7 e 9 anni sono stati trovati morti nella loro casa. L'ipotesi è tra le più agghiaccianti: si sopetta che la mamma abbia ucciso i bambini strangolandoli e si sia poi suicidata.

La scoperta dei corpi

I corpi di Nadja De Jager, capo di una società immobiliare, e dei figli Alexander, nove anni, e Maximus, sette, sono stati trovati giovedì mattina dalla polizia nella casa di famiglia a Belvedere, a sud di Londra, dopo una segnalazione dei vicini. Le indagini si sono orientate da subito sll'ipotesi dell'omicidio-suicidio, poiché gli investigatori non hanno trovato sul posto alcun segno di effrazione e non si sono messi alla ricerca di altre persone coinvolte nel caso. Saranno ora gli esami autoptici a stabilire le cause della morte dei bambini - che si ipotizza siano stati strangolati o soffocati, poiché non sono presenti segni che riconducano all'uso di armi per il delitto.

Il dolore per la morte di Alexander e Maximus

Nadja De Jager, di origine svedese, aveva divorziato da qualche tempo dal padre dei suoi figli, Herman De Jager, ma secondo i racconti dei vicini nulla faceva presagire un tale dramma: «Erano una famiglia meravigliosa», dicono i membri della comunità di Belvedere. Commossi i messaggi di cordoglio lasciati nel vialetto della casa di Mayfield Road, dove ci sono ancora i giochi lasciati in disordine dai due fratelli. Anche la scuola che frequentavano Alexander e Maximus ha rilasciato un messaggio in cui parla dei due bambini come «membri meravigliosi della nostra comunità».

