Violenta una ragazzina di 13 anni all'uscita da scuola dopo averla conosciuta in chat: la polizia lo uccide durante l'inseguimento L'uomo era in fuga perché non voleva andare in prigione. Avrebbe puntato la pistola contro i poliziotti, che hanno aperto il fuoco







di Redazione web In fuga dalla polizia perché non vuole andare in galera, viene raggiunto da un colpo di pistola e ucciso. La vittima è George Alejandro, un uomo di 54 anni che è stato accusato di aver violentato una ragazzina 13enne. Telefonino acceso in classe, il prof lo sequestra. Il padre dello studente denuncia lui e la preside: «Non ho potuto sentirlo» Morto in casa: corpo legato con corde, ipotesi gioco erotico finito male La ragazzina aggredita in hotel Alejandro è stato ucciso martedì scorso dalla polizia a Houston, nel Texas. Avrebbe ammesso a un investigatore del dipartimento di polizia di Hitchcock di aver contattato una ragazza di 13 anni sui social media, per poi andarla a prendere a scuola e aggredirla sessualmente in un hotel. Cosa è successo I poliziotti hanno sparato ad Alejandro diverse volte e poi hanno prestato i primi soccorsi. Il sospettato è stato trasportato al Memorial Hermann Medical Center di Houston, dove è morto per le ferite riportate, ha detto il capo della polizia. Entrambi gli ufficiali sono in congedo amministrativo mentre si indaga sulla sparatoria. L'uomo avrebbe puntato una pistola contro gli agenti, che a quel punto hanno aperto il fuoco uccidendolo. Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 10:18

