Incidente choc, giovane mamma muore nell'auto schiacciata dal trattore. Debora aveva 27 anni, il figlio solo 6

Debora Avigni, mamma 27enne di un bimbo di sei anni, è morta in un terribile incidente che ha coinvolto la sua auto e un trattore. Lo schianto è avvenuto venerdì mattina nei pressi di Pegognaga, nel Mantovano, sulla Provinciale 49. La morte della giovane, che lavorava come cassiera in un supermercato della catena Lidl ma aveva un passato da operatrice socio sanitaria, ha lasciato sgomenta l'intera comunità oltre al compagno e padre del suo bambino, Roberto Sacchi.

L'incidente tra auto e trattore

Un trattore che trainava un grossi rimorchio si è scontrato con la Fiat 500 Abarth su cui viaggiava Debora: entrambi i mezzi sono finiti nel fossato laterale, con il mezzo agricolo a schiacciare la macchina. Un'altra persona che viaggiava sull'auto è stata trasportata, in codice rosso, in eliambulanza all'ospedale di Brescia. Illeso il conducente del trattore. Al vaglio della polizia stradale la dinamica dell'incidente: secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava Debora ha cominciato a sbandare per poi schiantarsi contro il trattore. La giovane è morta sul colpo, e sul luogo dell'incidente si sono precipitati i parenti. Tra questi, scrive Il resto del Carlino, anche Massimiliano Sacchi, assessore comunale di Gonzaga e padre del compagno della vittima, che è scoppiato in lacrime una volta capito chi ci fosse a bordo della Fiat 500.

La morte di Debora Avigni

Quello che resta, ora, della giovane mamma morta nell'incidente è il sorriso immortalato nelle foto pubblicate sui social e stampato nei ricordi di quanti l'hanno conosciuta. Debora, originaria di Guastalla, si era traferita nel 2016 in Lombardia, dove viveva con il compagno e il figlioletto di soli sei anni. Aveva studiato da operatore socio sanitario e aveva lavorato in strutture assistenziali e come volontaria prestando assistenza a bambini con disabilità e persone anziane. Recentemente era stata assunta come cassiera in una catena di supermercati a Gonzaga e venerdì era il suo giorno libero: prima dell'incidente stava raggiungendo in auto il compagno Roberto nell'azienda agricola in cui lavorava.

