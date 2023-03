Incidente in moto, Domenico morto a 22 anni: era tornato indietro per recuperare il portafogli dimenticato, poi lo schianto

di Redazione web

Un terribile schianto in moto è costato la vita a Domenico Antinori, ventidue anni. Il giovane è morto in un incidente stradale in provincia di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era in sella alla sua moto Husqvarna quando, sulla Braccianese Claudia, si è scontrato con un'automobile, una Volskwagen Golf guidata da un uomo.

Il portafogli dimenticato al distributore

I soccorsi purtroppo sono stati vani. Nonostante le manovre di rianimazione, il cuore del giovane Domenico Antinori ha smesso di battere. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri di Manziana, la polizia locale e l'Avab odv Protezione Civile di Bracciano. Sono in corso le indagini sulle cause del sinistro. Non è esclusa l’ipotesi di una manovra azzardata. Forse la tragedia si sarebbe potuta evitare per questione di istanti: secondo una prima ricostruzione il ragazzo sarebbe tornato indietro per recuperare il portafogli dimenticato al distributore dove aveva fatto rifornimento ed è stato travolto poco dopo.

Chi era Domenico Antinori

Domenico Antinori, 22 anni, viveva nel piccolo borgo di Trevignano Romano sul lago di Bracciano. Il giovane, era un calciatore che giocava nel Trevignano Calcio Amatori e figlio di uno storico restauratore di Trevignano. Nel gruppo dedicato alla squadra di calcio del ragazzo non smettono di arrivare pensieri di vicinanza: «Oggi è una giornata terribile per tutti noi Amatori Trevignano e per un paese intero. Ci ha lasciato a soli 22 anni un ragazzo gentile, educato e con tanta voglia di giocare e divertirsi. La scomparsa di Domenico Antinori distrugge tutti noi e ci lascia soltanto rabbia e tantissimo dolore».

