Incidente a Santa Marinella, morto un ragazzo: Alessio, 31 anni, aveva appena festeggiato il compleanno

Un ragazzo di 31 anni, Alessio Falasca, è morto nella tarda serata di martedì a Santa Marinella dopo un tragico incidente stradale: una tragedia per Alessio e la sua famiglia, in quello che doveva essere uno dei giorni più belli dell'anno, ovvero il suo compleanno. Proprio il 7 marzo infatti il giovane festeggiava 31 anni: nato il 7 marzo del 1992, aveva invitato pochi amici per una serata fuori, per brindare insieme.

Alessio morto a 31 anni

Falasca guidava la sua utilitaria su via IV Novembre, a Santa Marinella, quando ha perso il controllo dell'auto e si è andato a schiantare contro il muro di cinta di un'abitazione, scrive oggi il quotidiano Il Messaggero. I residenti hanno sentito il rumore dello schianto e hanno subito chiamato i soccorsi: Alessio è quasi certamente morto sul colpo, lievemente ferito l'amico che era seduto al suo fianco. Oggi, giovedì 9 marzo, i funerali nella chiesa di San Giuseppe.





Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 09:09

