Incidente a Santa Marinella, auto fuori controllo contro un muro: morto un giovane

Incidente nella notte a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma: un giovane è morto in via 4 Novembre in seguito allo schianto.

Cosa è successo

Un'auto di media cilindrata, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro il muro di cinta perimetrale della strada. I vigili del fuoco di Civitavecchia, intorno alle 23.30, sono intervenuti ed hanno estratto dall'abitacolo gli occupanti, due giovani, poco più che trentenni, per assicurarli alle cure del personale sanitario. Il medico intervenuto sul luogo dell'incidente ha constatato il decesso del guidatore del veicolo. Sul posto anche i carabinieri di Civitavecchia.

