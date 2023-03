Aerei caduti a Guidonia, il testimone miracolato: «Salvo per 10 secondi, stavo per entrare nella macchina distrutta»

di Redazione web

Due piloti morti nell'incidente aereo di Guidonia. Alcuni testimoni hanno raccontato la scena di paura, tra le palazzine nella città alle porte di Roma. «Il pilota ha fatto qualcosa per evitare i palazzi, li ha schivati. Secondo me una manovra per graziarci, perché poteva prendere i palazzi», hanno detto i testimoni oculari dell'incidente tra due ultraleggeri, costato la vita a il tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Maneghello, i due uomini appartenenti al 60esimo Stormo dell'Aeronauta militare.

Guidonia, chi sono le vittime dello schianto tra aerei. Un pilota ha evitato un asilo nido con una manovra da eroe

Testimone: salvo per miracolo

Una delle persone presenti nella strada di Guidonia al momento dello schianto degli aerei (e non ultraleggeri come detto in precedenza) spiega di avere visto il velivolo «cadere in maniera verticale: è passato tra le palazzine e si è schiantato sulla macchina. Abbiamo provato a salvare il pilota ma non c'è stato nulla fare». Anche il proprietario dell'auto centrata dall'ultraleggero si trovava lì. «Ero a 10 metri della macchina, l'aereo è cascato e io sono scappato. Fosse accaduto pochi secondi dopo ero dentro quell'automobile», aggiunge.

Il pm di Tivoli: ha evitato molti morti

«Pur essendo in corso i doverosi accertamenti, dalle prime ricostruzioni è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato li direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i danni sono stati limitatissimi. Diversamente, una precipitazione sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime». Lo afferma in una nota il procuratore di Tivoli, Francesco Menditto in relazione all'incidente di Guidonia.

