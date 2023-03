Morto a 38 anni dopo l'intervento al rene, il dramma di Alessandro: stava per diventare papà

di Redazione web

Una intera comunità in lutto per la morte di Alessandro De Lucia. Ricoverato per un intervento al rene, il 38enne è stato trovato morto dai sanitari dell'ospedale Cardarelli di Napoli poche ore dopo l'operazione.

Trovato morto a letto

Alessandro De Lucia, originario di San Felice a Cancello (Caserta) e in particolare della frazione di San Marco Trotti, era stato ricoverato nell'ospedale partenopeo per un intervento. A trovarlo morto nel suo letto gli infermieri del Cardarelli, che hanno attivato immediatamente le procedure per rianimarlo ma senza riuscirci. La Procura potrebbe ora aprire un'indagine per accertare se la morte sia correllata all'operazione subita.

Stava per diventare papà

Di professione informatico, De Lucia era molto noto in paese. Il cordoglio per la morte è stato espresso da molti sui social, non dimenticando di esprimere vicinanza alla moglie Maria: la donna è incinta, e presto lo avrebbe reso padre.

