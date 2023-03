Tumore osseo, Mattia muore a 14 anni: ha lottato fino all'ultimo ma non ce l'ha fatta

di Redazione Web

Mattia Pavanello aveva solo 14 anni: da tempo, da oltre cinque anni, lottava contro un osteosarcoma, un tumore osseo maligno, che dopo una lunga battaglia lo ha strappato ai genitori. Papà Denis, mamma Patrizia e la sorellina Emma, 11 anni, nelle prime ore di ieri gli hanno detto addio all'ospedale di Schiavonia, dove era ricoverato da domenica. «Mattia era davvero un bambino brillante, sempre allegro, con tanta voglia di vivere, che ha manifestato fino all'ultimo: noi siamo davvero fieri di lui», le parole del papà.

Come scrive il quotidiano Il Gazzettino Mattia ha dovuto passare un lungo calvario tra speranze, flebili, di remissione della malattia e cure chemioterapiche piuttosto pesanti. La diagnosi choc era arrivata quando aveva 9 anni: un tumore, l'osteosarcoma, che si manifesta spesso in bambini e adolescenti. Nonostante la malattia, Mattia riusciva a concentrarsi bene sullo studio e aveva finito le scuole medie a giugno scorso con il massimo dei voti, poche settimane dopo che i medici avevano dovuto amputargli un dito. A settembre si era poi iscritto alle superiori, seguendo le lezioni a distanza: ma nell'ultimo periodo la malattia è progredita implacabilmente.



Appassionato di manga e di basket, il suo piatto preferito era la bistecca alla 'fiorentina': lo scorso Natale, racconta il papà, «gli abbiamo fatto dono di una bella costata, cosa che dovevamo però concordare con i medici, data la sua malattia e la tipologia di carne poco cotta». «Mattia ha lottato come un guerriero fino alla fine. La sua morte ha profondamente addolorato tutti», lo ricorda l'assessore all'istruzione Stefania Mastellaro. I funerali saranno celebrati in Duomo sabato mattina alle 10: per espressa volontà di mamma e papà è stato chiesto di trasformare l'omaggio floreale in offerte per l'Oncoematologia pediatrica di Padova.

