Claire, la modella 21enne che ha perso entrambe le gambe: «Chiunque si sarebbe scoraggiato, ma non lei»

Un esempio di resilienza, quello di Claire Bidges, la 21enne americana, che prima dell'amputazione di entrambe le gambe aspirava ad una vita da modella. La giovane, a causa di problemi cardiaci ed un'elevata pressione sanguigna, anche a causa del contagio da Covid, ha costretto i medici ad una decisione drastica: l'amputazione degli arti inferiori, tutte e due le gambe, racconta la Cnn.

Grande coraggio

Nonostante l'operazione e le conseguenze fisiche che la segneranno per tutta la vita, Claire, non ha perso la voglia di vivere e l'entusiasmo. «La maggior parte delle persone sarebbe scoraggiata e si sentirebbe come se la vita li avesse ingannati, ma non lei», ha detto il dottor Ismail El-Hamamsy, professore di chirurgia cardiovascolare presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai a New York City, che ha operato Claire.

Entusiasmo per la vita

«Mi sento come se fossi la persona più fortunata su questo pianeta. Ho tutta la vita davanti a me. Posso avere figli, un futuro, così tante cose da guardare al futuro» le incredibili parole della ragazza che hanno colpito nel profondo il chirurgo, che le ha salvato la vita. Nel gennaio dello scorso anno, Claire Bridges era un'aspirante modella di 20 anni, che viveva nel suo appartamento, aveva un bel gruppo di amici, era vegana ed una vita piena. Ma nonostante il vaccino ha contratto il Covid e la sua cardiopatia ha peggiorato le sue condizioni di salute, divenute gravi in breve tempo.

Vita da modella

Il sangue, infatti, non raggiungeva più le estremità e i tessuti di entrambe le gambe iniziarono a morire ed i chirurghi non hanno potuto far altro che la scelta più drastica. E la risposta di Claire ha lasciato gli specialisti senza parole. «Bene, grazie per avermi salvato la vita. Posso avere gambe bioniche?» Ed oggi Claire, ha le sue protesi è stata operata al cuore ed è in buone condizioni, tanto da essere tornata a fare la modella.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 21:56

