Albero cade su un'auto in corsa, paura a Firenze: un ferito ricoverato in codice giallo

Un altro albero caduto a Firenze. Dopo la tragedia sfiorata lo scorso 8 marzo nel giardino della scuola primaria Vittorio Veneto, oggi il crollo dell'albero ad alto fuso ha fatto colpito una persona. Per una fortunata coincidenza, nella caduta per la festa della donna, i bambini erano appena rientrati in classe e nessuno è rimasto ferito. Ma questa mattina, intorno alle 11:30, in via de’ Vespucci, strada che costeggia il Fosso Macinante, un albero è caduto in mezzo alla carreggiata, colpendo il cofano e il parabrezza di un’auto in corsa.

Leggi anche > Rapina choc in strada: a Firenze 12enne aggredito per lo smartphone

L'incidente

Inizialmente, come comunicato dai vigili del fuoco, erano state segnalate tre persone coinvolte nel cedimento. Tutte all'interno dell'auto, ma ad avere la peggio è stato solo un uomo. Il 61enne, a bordo dell'Alfa Romeo Stelvio, è stato ricoverato all'ospedale di Careggi, in codice giallo. «Ho sentito un grande boato e mi sono precipitata fuori a vedere», racconta una dipendente dell'officina Scintilla che si trova proprio di fronte a dove l'albero è crollato. «Ho visto le tre persone in auto spaventate e incredule e in pochi minuti sono arrivati i soccorsi».

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze, ma solo l'uomo ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. La pianta si trovava in un terreno privato che ai bordi della strada ha un filare di vegetazione apparentemente in pessime condizioni. «Non ho visto personalmente il crollo dell’albero - continua la testimone -. Quando sono scesa in strada ho notato le persone ancora a bordo dell'auto e dopo pochi minuti sono arrivati i soccorsi. Poi la strada è stata messa in sicurezza e il traffico si è bloccato per un paio di ore. Non so esattamente chi sia il proprietario del terreno. Una volta era di un vivaio. Pochi mesi fa era già caduto un altro albero, durante una giornata molto ventosa. E oggi il vento ha fatto danni».

Il parere degli esperti

Secondo quanto riportano gli agronomi, il cedimento della pianta è dovuto a un danneggiamento del tronco. Dalle sezioni analizzate, infatti, sono visibili «porzioni senza ormai più corteccia, morte già da tempo e con funghi ben visibili. Potrebbe essere stato urtato e ferito il tronco, forse tagliando l'erba. Poi la carie potrebbe essere scesa verso le radici e salita infine verso la chioma». La pianta era in pessime condizioni e il vento di oggi ha portato alla caduta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA